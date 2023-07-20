اليوم السابع
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الخميس، 20 يوليو 2023 01:49 م
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محافظ جنوب سيناء يعتمد أول رخصة مبان مؤمنة مميكنة ضمن توجهات الدولة بالتحول الرقمى

الخميس، 20 يوليو 2023 01:01 م
محافظ جنوب سيناء يعتمد أول رخصة مبان مؤمنة مميكنة ضمن توجهات الدولة بالتحول الرقمى جانب من الحدث
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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اعتمد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اول رخصة مباني مؤمنة مميكنة، وذلك خلال عرض المهندس مدحت صلاح عطية مدير مديرية الإسكان بجنوب سيناء، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.
 
واشاد المحافظ بإصدار المحافظة اول رخصة مميكنة وفقا لتوجهات الدولة بالتحول الرقمي 
 
وأوضح مدير الاسكان ان ذلك في ضوء توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء للحفاظ علي الوثيقة وضمان عدم تغيير اي بيانات بها وطبقا للمعايير الدولية .
 
وفي سياق متصل تم خلال اللقاء عرض موقف اللجان الفنية للتصالح ، حيث تم دعم المحافظة بعدد 2 لجنة فنية لتسريع انهاء اجراءات التصالح بجميع مدن المحافظة .
 
حضر اللقاء اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس الاستشاري كرم معوض استشاري المحافظ للتخطيط العمراني.
 
 


 

 


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