محافظ بنى سوف: التحقيق بمخالفات إدارية وتقصير فى العمل بمجلس قروى طنسا

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،على أهمية استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء فى كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل: وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات .

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بالوحدة المحلية لقرية طنسا بني مالو بمركز ببا، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة" برئاسة أحمد إبراهيم"، وأعضاء لجان المتابعة (سعيد فاروق، محمد ربيع ، محمد رمضان).

حيث تم المرورعلى أقسام الوحدة والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، ومتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات بشوارع القرية،والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد أسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغيا، وترك سجل الحضور متاحًا للتوقيع حتى ساعة متأخرة من اليوم، هذا بجانب عدم تنفيذ قرارات الإزالة لعدد من الإشغالات الثابتة التي تم تحرير محاضر بشأنها من قبل قسم الإشغالات بالوحدة، وحاجة بعض معدات الحملة الميكانيكية للصيانة، وغيرها من الملاحظات التي تم رصدها.

من جهته كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، باستيفاء حالات الغياب وترك سجل الحضور بعد المواعيد المقررة، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصلاح وصيانة معدات الحملة الميكانيكية، واتخاذ مايلزم نحو قرارات إزالة الإشغالات الثابتة، ومخالفات البناء ومحاضر البيئة، وتكثيف المرور على الوحدات المحلية بقرى المركز، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.