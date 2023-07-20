اليوم السابع
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الخميس، 20 يوليو 2023 08:41 ص
أكرم القصاص
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متظاهرون يقتحمون سفارة السويد ببغداد احتجاجا على موافقتها على تظاهرة لحرق المصحف

الخميس، 20 يوليو 2023 08:14 ص
متظاهرون يقتحمون سفارة السويد ببغداد احتجاجا على موافقتها على تظاهرة لحرق المصحف الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اقتحم متظاهرون سفارة السويد في بغداد، اليوم الخميس، احتجاجًا على موافقة حكومة ستوكهولم على تظاهرة لحرق نسخة من القرآن الكريم، والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في السويد.

وأضرم المئات من المتظاهرين العراقيين الغاضبين النار في مبنى السفارة السويدية في بغداد بعد اقتحامها.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية العراقية، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الفضائية، العراقية، حادثة حرقِ سفارة مملكة السويد لدى بغداد فجر اليوم، معتبرة أن "هذا الفعل يأتي في سياق الاعتداء على البعثات الدبلوماسيَّة وتهديد أمنها".

وأكدت الوزارة أن "الحكومةَ العراقيَّة أوعزت إلى الجهات الأمنية المختصة، بالتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بهدف كشف ملابسات الحادثة والتعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل ومحاسبتهم وفق القانون".

وكان المتطرف السويدي من أصول عراقية سلوان موميكا أعلن مجددا، حصوله على إذن الشرطة بحرق نسخة من المصحف وأيضا العلم العراقي خلال تجمع صغير أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.

 


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