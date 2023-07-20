اليوم السابع
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فحص منشور متداول لطفل يقود سيارة ملاكى واستدعاء والده بالقاهرة

الخميس، 20 يوليو 2023 04:25 م
فحص منشور متداول لطفل يقود سيارة ملاكى واستدعاء والده بالقاهرة صورة ارشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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تمكنت الأجهزة المعنية، بمعرفة حقيقة منشور متداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام طفل بقيادة سيارة "ملاكى" بأحد الطرق بمدينة السلام بالقاهرة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
 
بإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة ومالكها، وباستدعائه حضر بالسيارة وبصحبته عامل بجراج "قائد السيارة وقت إرتكاب الواقعة" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وأقر بقيامه بمغافلته أثناء ركن السيارة بالجراج محل عمله والاستيلاء على المفتاح وقيادة السيارة دون علمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

طفل يقود سيارة

قيادة سيارة يقودها طفل

الداخلية

الاجهزة الامنية



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