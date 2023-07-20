زراعة 260 ألف و300 فدان أرز و84 ألف فدان قطن و68 ألف فدان ذرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من زراعة المستهدف بالكامل لزراعة محاصيل الأرز 260 ألف و300 فدان، كما تم زراعة 84 ألف و283 فدان قطن، كما تم زراعة 68 ألف فدان ذرة شامية، مؤكداُ أن المحافظة تسهم على مستوى الجمهورية بمساهمات فعالة في المحاصيل الاستراتيجية على مستوى الجمهورية.

وأضاف غربية، لـ"اليوم السابع"، تتواصل جهود مديرية الزراعة والإدارات والجمعيات، للحفاظ وزيادة تلك المحاصيل من خلال اللجان المستمرة واليومية التي تقوم بها مديرية الزراعة، لمتابعة كافة الأعمال الزراعية والخدمات، وخاصة في مجال مكافحة الأفات، ومنها آفات القطن والأرز والذرة الشامية، مشيراً أن لجنة من الادارة المركزية لمكافحة الآفات بالمحافظة، أشادت بالجهود المبذولة من قبل العاملين بالقطاع الزراعي في السيطرة على آفات المحاصيل المختلفة، وخاصة دودة الحشد الخريفية على الذرة الشامية، وبدأت عمليات الرش الوقائى ضد ديدان اللوز على محصول القطن.

وأكد غربية، كما تتواصل عمليات فرص الاسمدة بالجمعيات الزراعية، وتفعيل كارت الفلاح، ولا توجد أى مشكلات لصرف الأسمدة بالمحافظة، مشيراً إلى المتابعة المستمرة للزراعات المتعددة.