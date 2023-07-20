رئيسة الحكومة التونسية ووزير المالية السعودى يؤكدان تميز العلاقات القائمة بين البلدين

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أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، ووزير المالية السعودى محمد بن عبد الله الجدعان خلال لقائهما اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على تميز العلاقات القائمة بين البلدين، حكومة وشعبا وتطلعهما لتعزيز التعاون بين البلدين فى شتى المجالات.

وأعرب الجانبان - وفقا لبيان مجلس الوزراء التونسي- عن الارتياح للحركة الإيجابية والمُميّزة التى تشهدها العلاقات بين تونس والمملكة فى شتّى المجالات، والزخم فى تبادل الزيارات بين كبار المسئولين، مع التأكيد على أهميّة عقد الاستحقاقات الثنائية القادمة، والرغبة فى تعزيز التعاون المشترك ليشمل مجالات أوسع فى القطاع المالى وفى قطاع الطاقات المتجددة، والاستثمار فى رأس المال البشرى الخاص بها.



وأشرفت رئيسة الحكومة بحسب البيان على توقيع اتفاقيتين بين تونس والمملكة العربية السعودية، فيما تولت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديرى نمصية، رفقة نظيرها بالمملكة العربية السعودية محمد بن عبد الله الجدعان، التوقيع على اتفاقية قرض ميسر بقيمة 400 مليون دولار واتفاقية منحة بقيمة 100 مليون دولار.



وأشار البيان إلى أن ذلك يأتى فى إطار تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية الاقتصادية والمالية بين البلدين بما يعكس عمق وعراقة الروابط الأخويّة ومتانة العلاقات التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين.