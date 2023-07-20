"جنى منصور" طالبة بالإعدادية موهبة غنائية .. وكوكب الشرق مثلها الأعلى فى الغناء.. فيديو وصور

كثيرة هى المواهب الغنائية التى تتمتع بأصوات حسنة بالمحافظات، ولكنها تبحث عن من يدعمها ويقدمها للجمهور، من هذه المواهب "جنى منصور" الطالبة بالصف الثالث الإعدادى من مواليد مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

بدأت حكايتها مع الغناء فى الحفلات المدرسية، حيث ورثت جمال الصوت من والدتها وجدتها ،واستطاعت أن تلفت أنظار رئيس فرقة المواهب بقصر ثقافة منيا القمح ،أثناء مشاركته فى مسابقة اكتشاف " كنوز مصرية" لاكتشاف المواهب من قبل مديرية الشباب والرياضة، و عكف على تدريبها وتشجيعها لما لمسه من طبقة صوتها القوية وإحساسها الصادق فى الغناء.

وقالت الطالبة "جنى" ابنة الرابعة عشر ربيعا لـ" اليوم السابع" فى السادسة من عمرها لاحظت ولادتها جمال صوتها، وبدأت تشجعها على المشاركة فى الأنشطة المدرسية، وكانت أول أغنية تغنيها " ياعالم" للمطربة " أصالة" وشاركت فى الغناء فى حفلات المدرسة وتم دعمها وتشجيعها من خلال قسم الموهوبين، كما أنها متفوقة دراسيا وتحرص على تنظيم وقتها بين الدراسة وتنمية موهبتها فى الغناء.

وتابعت جنى "أنها تحفظ عدد من الأناشيد الوطنية وتقدمها أثناء مشاركتها فى الحفلات المدرسية، كما أنها تحب سماع أغانى كوكب الشرق أم كلثوم، والمطربة فايزة أحمد وصباح، وتميل إلى الزمن الجميل فى الغناء وتدربت على العديد من أغانى كوكب الشرق، وتتمنى أن يصل صوتها من بلدتها الزقازيق إلى كل أنحاء العالم، وترى أن الفن الهادف رسالة يمكن من خلالها مخاطبة الشعوب.

ومن جانبه قال المايسترو" أشرف يوسف" رئيس فرقة مواهب قصر ثقافة منيا القمح بمحافظة الشرقية، أنه كان مكلف من قبل وزارة الشباب والرياضة بتدريب مجموعة من الأطفال فى ساحة بحرى الزقازيق واختيار المواهب منهم وأصحاب الأصوات الجميلة لدعهم كنموذج لفريق الشباب والرياضة، وتم إجراء أكثر من مسابقة تابعة للشباب والرياضة تحت مسمى"كنوز مصرية " لاختيار الصوت الجيد، وكانت "جنى" من المواهب التى تم اختيارها لما تتمتع به من عذوبة الصوت والاحساس الصادق فى الغناء، وقام بضمها مع فرقة " أطفال بتحب مصر" وتم تدريبهم جيدا على الاغاني الوطنية والاجتماعية والدينية، لكى نوصل من خلالهم رسائل للأطفال فى نفس أعمارهم عن وطنهم وعن ما يتعلق بالمناسبات الدينية، وشاركت الفرقة فى العديد من الاحتفالات الخاصة بالمناسبات القومية والدينية بالشرقية وكان من بينهم احتفالات عيد الشرقية.

اختتمت الطالبة حديثها بغناء أغنية " ياحبيبي " لكوكب الشرق أم كلثوم، واغنية " الحب الخاطف" للمطربة صباح و" أنا قلبى إليك ميال" للمطربة فايزة أحمد و قصيدة "مصر الحياة" من كلمات الشاعر أحمد عرابى.

وكلمات القصيدة"مصر الحياة

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