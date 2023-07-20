توزيع 300 قطعة ملابس جديدة وأغطية للرأس على عمال النظافة بطنطا.. صور

الغربية مصطفى عادل

وزع الدكتور محمود عيسي رئيس حي ثان طنطا 300 قطعة ملابس جديدة وأحذية وأغطية للرأس للوقاية من الشمس على عمال جهاز النظافة بالحي، تقديرا لجهودهم وما يبذلونه وتفانيهم فى العمل رغم ارتفاع درجات الحرارة، وحرصهم على الحفاظ على نظافة الشوارع ورفع المخلفات.

وقال الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا ، أن عمال جهاز النظافة هم جنود مجهولون، ويبذلون قصاري جهدهم في جميع أيام السنة للحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، ويتعرضون للمخاطر في التعامل مع المخلفات الملقاه في الشوارع.

وأشار إلى أنه رغم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة إلا أن هؤلاء العمال يحرصون على القيام بأعمالهم على أكمل وجه رغم حرارة الشمس المرتفعة، مشيرا إلى أن محافظ الغربية أصدر توجيهاته بتخفيف العبء عن عمال جهاز النظافة تقديرا لجهودهم المبذولة باستمرار في الحفاظ على نظافة الشوارع.

وأضاف أنه تم توزيع 300 قطعة ملابس جديدة و300 حذاء و300 غطاء للرأس للوقاية من اشعة الشمس، فضلا عن توزيع المياه المثلجة والعصائر عليهم على مدار اليوم لتخفيف حدة درجات الحرارة التي يتعرضون إليها.