تنفيذ 96 حالة تعد على مساحة 111 ألفا و28 مترا و4 قراريط بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ 20 حالة إزالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21، بمركز الحامول على مساحة 2850 متر ،تعدي على أملاك الدولة ،وتسليم الأرض خالية لجهة الولاية ( ري - صرف )، بالتنسيق مع مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، وجميع جهات الولاية ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن جملة ما تم إزالته 96 حالة تعد على مساحة 111 ألفا و28 مترا، و4 قراريط و13 سهما، مؤكداً أن الحملة مستمرة ل 28 يوليو الجاري، لاسترداد أملاك الدولة، وإزالة التعدي على الأراضى الزراعية.

بحضور عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، ورضا الشربيني نائب رئيس المدينة، ومساعد مدير الأمن رئيس فرقة شرطة الحامول، ومأمور مركز شرطة الحامول، ورئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، والقوة المرافقة لهم.