اليوم السابع
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تقرير يحذر من استخدام تكييف الهواء: يطلق 10 ملايين طن من الكربون بحلول 2050

الخميس، 20 يوليو 2023 01:57 م
تقرير يحذر من استخدام تكييف الهواء: يطلق 10 ملايين طن من الكربون بحلول 2050 تكيفات الهواء فى اوروبا
فاطمة شوقى

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تعانى الدول الأوروبية من ارتفاع شديد فى درجات الحرارة فى الآونة الأخيرة والتى تتجاوز الـ45 درجة ، وحذرت دراسة من تزايد الطلب على تكييفات الهواء في ظل موجات الحر المتكررة في أوروبا ، حيث ان استخدامها يزيد من ظاهرة الاحتباس الحرارة وتصدر حوالى 10 ملايين طن من الكربون بحلول 2050.

وأشارت صحيفة "انفورماثيون" الإسبانية في تقرير لها إلى أن باحثين من جامعة فينيسيا وجامعة بوسطن ، حذروا من تزايد الطلب على تكييفات الهواء وتأثيره على  تغير المناخ خاصة أنه مع استهلاكه يتزايد معدل الكهرباء وأيضا تصدر ملايين الاطنان من الكربون.

درس الباحثون حالة أوروبا ، وأكدوا في دراستهم أن انبعاثات أوروبا  تزداد بمقدار 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون من الآن وحتى عام 2050 ، وستكون الزيادة في الهند أعلى بكثير ، لتصل إلى 120 مليون طن في الـ 28 عامًا القادمة.

وتعتبر تكييفات الهواء مسؤولة عن 20% من الكهرباء في المباني، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية ، يمثلون 20% من استهلاك الكهرباء للأسر في العالم. نظرًا لارتفاع أسعار الطاقة اليوم ، فإنها تمثل أيضًا تحديًا للطاقة، لسوء الحظ ، في مواجهة الحرارة الشديدة ، أصبحت مكيفات الهواء ضرورة أكثر من كونها رفاهية.

تعتبر أوروبا عمليا لا تستخدم تكييف الهواء، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية ، فإن أقل من 10% من المنازل الأوروبية بها منزل،  الوضع الذي لم يكن مدهشًا حتى الآن ، ولكن مع موجات الحرارة المستمرة التي تشهدها أوروبا ، فقد بدأت مشكلة.

أقل من 10% فى أوروبا ، يتناقض استخدام تكييف الهواء فى أوروبا بشكل صارخ مع مثيله في أجزاء أخرى من العالم.


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تكييفات الهواء

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