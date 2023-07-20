تفاصيل فيديو متداول لفرقة موسيقية تطلب مبالغ مالية من المواطنين مقابل الغناء بالشارع

كتب – أحمد عبد الهادى

ألقت الأجهزة المعنية القبض على متهمين، عقب رصدها تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص باستخدام الآلات الموسيقية لاستجداء المارة وطلب مبالغ مالية منهم بمنطقة الكوربة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

بإجراء التحريات تبين أن مرتكبى الواقعة عدد 3 أشخاص - مقيمون بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.