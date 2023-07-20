تعرف على علاج تضخم الشحوم تحت الجلد

كتب حسام الشقويرى

يحدث تضخم الشحوم تحت الجلد عندما تتشكل كتل من الدهون أو أنسجة ندبية تحت الجلد، بسبب تكرار الحقن أو الحقن فى نفس المنطقة من الجسم وهو أكثر شيوعًا لدى مرضى السكرى مع تكرار حقن الأنسولين وفقا لما نشره موقع helpguide.

أسباب الضخامة الشحمية

يمكن أن يصاب ما يصل إلى 62% من المصابين بداء السكر من النوع 1 أو 2 بالضخم الشحمى، يمكن أن يحدث هذا عندما يتم حقن الأنسولين فى نفس البقعة من الجلد عدة مرات، ما يؤدي إلى تراكم الدهون والبروتين.

ويعد التضخم الشحمي أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يتناولون الأنسولين متوسط أو طويل المفعول مقارنة بأولئك الذين يتناولون الأنسولين قصير المفعول، وذلك لأن الأنسولين طويل المفعول يبقى في موقع الحقن لفترة أطول، ما يسمح للدهون والبروتين بالتراكم.

منع الضخامة الشحمية

يمكن منع التضخم الشحمي عن طريق التبديل بين مناطق مختلفة من الجسم للحقن، تُعرف هذه الممارسة بتناوب موقع الحقن.

يعد التغيير إلى الأنسولين قصير المفعول طريقة أخرى للوقاية من هذه الحالة، تتلامس الخلايا الدهنية مع هذا النوع من الأنسولين لفترة زمنية أقصر، لذلك لا يمكن أن تتراكم بنفس القدر.

علاجات الضخامة الشحمية

عدد المناطق القابلة للحقن فى جسمك محدود، ويقلل التضخم الشحمى هذا العدد بشكل أكبر، لذلك من المهم معالجة الحالة بشكل صحيح.

تشمل علاجات الضخم الشحمي ما يلي:

التوقف عن حقن المنطقة المصابة حتى تلتئم

استخدام إبرة جديدة لكل حقنة

تدوير موقع الحقن

تغيير علاجك إلى الأنسولين قصير المفعول

غالبًا ما يستغرق شفاء الجلد الضخامي الشحمي بضعة أشهر، وقد يستغرق أحيانًا سنوات، يجب التوقف عن حقن المنطقة المصابة بداء السكر لأن امتصاص الأنسولين من الجلد الضخم الشحمي غير مستقر وقد يتسبب في انخفاض نسبة السكر في الدم.