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تعرف على أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الخميس

الخميس، 20 يوليو 2023 07:00 ص
تعرف على أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الخميس خضراوات - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الخميس، مع انتظام العمل في أسواق الجملة بالعبور وأكتوبر وغيرها من الأسواق، وسجل سعر الطماطم من 2.5 إلى 5 جنيهات وسجل سعر البطاطس 7 إلى 9 جنيهات، والبصل بسعر من 10 إلى 15 جنيها، والكوسة من 3  إلى 7جنيهات
 
وسجل سعر الجزر 7 جنيهات، والفاصوليا من 14 إلى 16 جنيها، والباذنجان البلدي 7 جنيهات، والرومي من 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض 6 إلى 9 جنيهات والفلفل الرومي 9 إلى 14 جنيها والفلفل الصوب 14 جنيها والفلفل الحامي 8 إلى 11 جنيها.
 
وبلغ سعر كيلو الفلفل الألوان من 14 إلى 20 جنيها، والملوخية 5 جنيهات، والخيار من 9 إلى 12 جنيها، والخيار البلدى من 6 إلى 9 جنيهات، والبامية 24 و 30 جنيها، فيما بلغ سعر القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، والثوم من 18 إلى 24 جنيها.


 

خضراوات

اسعار الخضراوات

طماطم

اسعار الطماطم



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