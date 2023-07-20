تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى المحتوى الإعلامى الرقمى بورشة عمل بجامعة المنوفية

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الدكتور محمد شلتوت أستاذ مشارك تكنولوجيا التعليم واستشارى التعليم الالكترونى والفنون البصرية بحضور الدكتورة ندية القاضي عميد كلية الإعلام جامعة المنوفية، وذلك في إطار إهتمام الجامعة بأهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على استخدام التقنيات الذكية وتأثيرها على حياتنا اليومية حيث اصبح للذكاء الاصطناعي أثر كبير على الإعلام وطريقة نقل واستقبال المعلومات، ومن هذا المنطلق، حيث نظمت كلية الإعلام جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة ندية القاضي عميد الكلية ورشة عمل تدريبية عملية مجانية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى صناعة المحتوى الإعلامى الرقمى والتي نظمها قسم الصحافة بالتعاون مع إدارة الوافدين بالجامعة خلال الاجازة الصيفية تحت إشراف الدكتورة سلوي فؤاد منسق عام الوافدين بالجامعة والدكتورة شيرين البحيري رئيس قسم الصحافة بالكلية.

وأكد القاصد أن الجامعة تسعي دائما للنهوض بالطالب الجامعى لخلق خريج قادر علي مواكبة سوق العمل بما يشهده من تطورات تكنولوجية متلاحقة وسريعة مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح لديه قدرة كبيرة علي صناعة المحتوي الإعلامي، كما يمكنه أن يساعد على مكافحة الأخبار الزائفة والمعلومات غير الدقيقة ومحاربة الشائعات وهو ما يدعم جهود الدولة المبذولة في التصدي للشائعات الهدامة وفق منهجية علمية تدرك أهمية سلاح الوعي في بناء وتحصين الأوطان، والتركيز على إتاحة المعلومات بكل حيادية ومصداقية وشفافية من مصادرها باعتبارها حق أصيل من حقوق المواطن المصري.

وأوضحت الدكتورة نديه القاضي أن الإعلام يلعب دوراً مهماً في تعزيز الوعي الرقمي لدى الجمهور، واستخدام التكنولوجيا الحديثة أصبح أمر حتمي لمواكبة التطور، كما أصبح الذكاء الاصطناعي ثورة جديدة في صناعة المحتوي الإعلامي، واكدت علي ضرورة أن يعي كل طالب وطالبة انه يجب أن يبحث فى كل ما هو جديد حتي يلاحق التطور المستمر.

هذا وتحدث الدكتور محمد شلتوت حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة وقدرتها علي صناعة محتوي اعلامي رقمي يحاكي المحتوي الاعلامي التقليدي ويقدم للاعلامي العديد من التيسيرات في صناعة محتوي متميز سواء في مجال الصحافة او الإذاعة او التليفيزيون لأنه يستطيع صناعة الخبر والمقالات والفيديوهات وأيضاً صناعة الصور بكل سهولة ويسر، وتناولت الورشة الجانب التطبيقي والنظري لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما قام شلتوت بالرد علي جميع استفسارات المشاركين في الورشة.

حضر الورشة لفيف من رجال الصحافة والإعلام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب وطالبات كلية الاعلام من جامعة المنوفية والجامعات المصرية ، ومنهم الطالبة شهد على جعفر الطالبة الفرقة الأولى بكلية الإعلام جامعة المنوفية ، وعدد كبير من الطلاب الوافدين من خارج مصر.

واختتمت الورشة أعمالها بتقديم درع وشهادات شكر وتقدير من كلية الإعلام وادارة الوافدين بالجامعة الي الدكتور محمد شلتوت لجهودة المبذولة وتشريفة بالحضور إلى جامعة المنوفية.