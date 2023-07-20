بورسعيد تستعد لافتتاح الدورة الـسادسة للكتاب بمشاركة 60 ناشرًا

وأكد محافظ بورسعيد ان المعرض يعد من أهم فعاليات التي تقام علي أرض المدينة الباسلة عاصمة الثقافة المصرية مؤكدا أنه يعد حدث مهم من أجل الإسهام في نشر المعرفة بين جموع المواطنين ، مما يساهم فى استكمال رسالة التنوير وتحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر، وتوصيل المنتج الثقافي للمواطنين بأسعار مخفضة في هذه المعارض.

وقد أعلنت الهيئة العامة للكتاب فتح باب الاشتراك فى معرض بورسعيد السادس للكتاب والمقرر إقامته خلال الفترة من 23 يوليو حتى 1 أغسطس 2023، ومن المقرر أن تشارك جميع القطاعات والهيئات بوزارة الثقافة في معرض بورسعيد للكتاب، ومن بينها الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي للترجمة، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية .

ويشارك في الدورة الحالية للمعرض ما يقرب من «60» ناشرًا، ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة.

ويصاحب المعرض برنامجًا ثقافيًا وفنيًا وفعاليات للأطفال، تستمر على مدار أيام المعرض، من 23 يوليو حتى 1 اغسطس المقبل، خاصة وأنه يعد الحدث الثقافي والفني الأكبر الذي تنتظره أبناء المحافظة سنويًا.

وتشارك الهيئة العامة للكتاب في الدورة الـ6 للمعرض، بما يقرب من 2000 عنوان من إصدارات الهيئة، بكافة سلاسلها الألف كتاب الثاني، دراسات أدبية، إبداعي عربي، أدباء القرن العشرين، نجيب محفوظ، وسلسلة ما، وتاريخ المصريين، والفنون الشعبية، كما تتواجد في المعرض مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، التي تضم إصدارات تبدأ اسعارها من جنيهًا واحدًا وصولا إلى 20 جنيهًا.