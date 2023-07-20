بعد اختناق 47 شخصا.. "الشباب والرياضة": ترخيص حمام السباحة صاحب الواقعة لم يجدد وتشكيل لجنة للفحص

الإسكندرية جاكلين منير

أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية، برئاسة الدكتوره صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية، بيانا بشأن أزمة إختناق عدد من السباحين بإحدي الأكاديميات الخاصة بالمحافظة.

وأكدت المديرية متابعتها الدقيقة للأزمة، وأن ترخيص الأكاديمية الخاصة انتهي العام الماضي، بتاريخ 7 سبتمبر 2022 ، ولم يجدد من وزارة الشباب والرياضة مرة أخرى، نتيجة عدم مطابقة مياه حمام السباحة للمواصفات البيئية والصحية، علاوة على عدم إكتمال بعض الإشتراطات اللازمة للحماية المدنية.

وأكد البيان، تشكيل لجنة بناء علي تعليمات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة الموقف، كما تم تشكيل لجنة مكونة من المحافظة، وحى شرق، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية، لبحث الحادثة، ومعرفة أسباب اختناق السباحين، وأخذ عينات من حمام السباحة للفحص كميائيا من نسب الغازات المتواجدة و قياس درجة القلوية وجميع الفحوصات الازمة.

وطمأنت المديرية الجميع بشأن الحالة الصحية للسباحين، وخروجهم من المستشفى، بعد تلقى الاسعافات الازمة وهم بصحة جيدة.

كانت الإسكندرية، قد شهدت واقعة إختناق 47 شخصا داخل حمام السباحة الخاص ،بسبب تسرب مادة الكلور ، تجرى نيابة سيدى جابر، تحت إشراف المحامى العام الاول لنيابات استئناف، تحقيقات موسعة فى واقعة تسريب مادة الكلور داخل حمام سباحة بأحد الأندية الخاصة فى منطقة سبورتنج ما أسفر عن إصابة 47 شخصا باختناق داخل حمام سباحة خاص.

وأمرت النيابة العامة بغلق النادى، وتعين الحراسة اللازمة عليه، واستدعاء المسؤولين والقائمين على حمام السباحة، وسؤال المصابين، وطلب التقارير الطبية من المستشفى الاميرى الجامعى للوقوف على طبيعة الإصابات، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة سيدى جابر، ببلاغ يفيد بوجود حالات اختناق بين عدد من الأطفال داخل أحد الأندية الخاصة بمنطقة سبورتنج فى نطاق دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ رفقة سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص، تعرّض عدد من الأطفال لحالة اختناق نتيجة استنشاق "الكلور" أثناء تواجدهم داخل حمام السباحة، تم إسعاف بعضهم على الفور، وتم نقل بعضهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية اللازمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.