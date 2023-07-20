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القاهرة الإخبارية: مئات المستوطنين يدخلون الآن منطقة قبر يوسف في نابلس بحماية الجيش

الخميس، 20 يوليو 2023 12:33 ص
القاهرة الإخبارية: مئات المستوطنين يدخلون الآن منطقة قبر يوسف في نابلس بحماية الجيش مواجهات مع الاحتلال
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مئات المستوطنين يدخلون الآن منطقة قبر يوسف في نابلس بحماية جيش الاحتلال.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال شرقي مدينة نابلس، لافتة إلى إشعال النار بجرافة عسكرية إسرائيلية خلال اقتحام نابلس.

وفى وقت سابق حولت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الأربعاء، منزلا فلسطينيًا فى رام الله، إلى نقطة مراقبة.

وقال مالك المنزل نعيم ربحي عصفور، فى تصريح اليوم، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل، الذي يطل على الشارع الواصل بين مُحافظتى رام الله ونابلس، واعتلت سطحه، علمًا أنه مكون من ثلاثة طوابق.

وأضاف عصفور، أن هذه المرة الثانية التي يحول فيها جنود الاحتلال المنزل إلى نقطة مراقبة خلال أسبوع، ما تسبب في الذعر للأطفال والعائلة في المنزل.


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