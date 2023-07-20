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الحكومة: تفعيل دور الصندوق السيادى فى تنشيط الاستثمارات العربية

الخميس، 20 يوليو 2023 06:30 ص
الحكومة: تفعيل دور الصندوق السيادى فى تنشيط الاستثمارات العربية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتبت نورا فخري

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أكدت وثيقة وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) استهداف تفعيل دور الصندوق السيادي في تنشيط الاستثمارات العربيّة في مصر،ضمن رؤيتها المتكاماة متكاملة لتنشيط سوق الأوراق المالية خلال الخطة متوسطة المدي والتي تنتهي بحلول السنة المالية 2025/20. 
 
وقالت وثيقة التنمية، إنه من المستهدف أيضا الدخول في مشاركات مع الشركات الوطنية والتعريف بفُرص الاستثمار المُتاحة في مختلف المجالات لجذب مزيد من الاستثمارات العربية. 
 
جدير بالذكر، أن تأسس صندوق مصر السيادي تأسس بالقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019، وتتم إدارة الصندوق بشكل مستقل، من خلال كوادر متميزة من قطاع المال والأعمال.
 
 
وتتمثل أهداف الصندوق، في  المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رءوس أموالها، الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وكذا الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.
 

مجلس النواب

مجلس الشيوخ

صندوق مصر السيادي

الاستثمارات العربية

الاستثمار

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