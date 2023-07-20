الحكومة الموريتانية تؤكد أنها ستعمل على تفكيك خطاب التطرف

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أكد رئيس الوزراء الموريتانى المهندس محمد ولد بلال مسعود أن حكومته ستعمل على تفكيك خطاب التطرف.

وقال -خلال عرضه لبرنامج حكومته أمام البرلمان اليوم /الخميس/ فى نواكشوط- "ستعمل الحكومة الموريتانية على تفكيك خطاب التطرف حفاظًا على السلم الاجتماعي، وستظلُّ الحكومةُ وَفيةً لِمسْؤوليتِها أمام اللهِ والشعبِ فى كل ما يتعلقُ بِحِمايةِ المُقدَّساتِ، والوُقوفِ الصَّارِمِ أمامَ أى إساءةٍ للأمة.

وستواصل التزامها الصارم بترقية و نشر تعاليم الإسلام وقيمه السمحة وبالخصوص فى جَنَابِ رسُولِها الكريمِ، عليه أفضل الصلاة والسلام، مُعْتَبِرينَ ذلكَ جُزْءًا لا يتجَزّأُ من حمايةِ كيانِنا وهويتنا الشاملة".



وأضاف أنه "ستحظى المساجد بعناية فائقة من خلال بنائها وصيانتها ومواصلة التكفل بالقائمين عليها، وفى هذا الإطار سيتواصل العمل على مزيد من تقريب الخدمات المقدمة للحجاج، وسيتم تفعيل بيت مال الزكاة الموريتاني، كما سيتم دعم المؤسسة الوطنية للأوقاف حتى تتمكن من المساهمة -بصفة فعالة- فى تعزيز التكافل الاجتماعى لصالح الطبقات الهشة".