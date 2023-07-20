ارتفاع ضحايا اصطدام سيارة بالبوابات الهيكلية بالفيوم لـ3 وفيات

الفيوم رباب الجالي

ارتفع عدد ضحايا حادث بطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوى، بعدما اصطدمت سيارة ملاكي بالبوابات الهيكلية بمدخل المحافظة، إلى 3 وفيات ومصاب.

وكان الحادث وقع صباح اليوم حيث لقى شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفي الفيوم العام وأثناء محاولة إسعاف المصابين لفظ اثنين منهم أنفاسهما الأخيرة



الشباب الـ 3 المتوفين فى الحادث هم طه صلاح مشرف، ومحمد ناصر ذكار، ومحمود الشرقاوي، حيث كانوا فى طريقهم إلى محافظة القاهرة



وكانت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي بسبب السرعة الزائدة ومصرع شاب وإصابة 3 آخرين.



وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل جثة أحد المتوفين لمشرحة مستشفى سنورس المركزى، بينما تم نقل الـ3 المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، حيث لفظ اثنين منهما أنفاسهما الأخيرة داخل المستشفى أثناء محاولة إسعافهما، وتم إيداع جثامينهما فى ثلاجة الموتى بالمستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، فيما يخضع المصاب الأخير لإجراء عمليات جراحية وسط خطورة حالته.



تم تحرير محضرا بالواقعة وإخطار الجهات المختصة التى تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثامين المتوفين الثلاثة لذويهم لتشييعهم إلى مثواهم الأخير بمقابر أسرهم.

