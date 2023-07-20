إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم - السيد فلاح

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح نتيجة انقلاب السيارة الملاكى التى يستقونها على وصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكى على وصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع ب4سيارات أسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة كلا من، "ا.م" السن 74 عام مصابة كدمة بالظهر وجرح ٥سم بالقدم الأيمن وأحلام فوزى رجب السن 42 عام مصابة كدمة بالكتف الأيسر ورضا صلاح رجب، السن 45 عام مصاب سحجات وكدمات بالجسم وجميعهم مقيمين المطرية دقهلية، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.