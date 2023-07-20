"إسلام" شاب فقد ذراعه ومهدد ببتر الثانى بسبب مرض نادر.. والصحة تتدخل لعلاجه

الشرقية - إيمان مهنى

مرض نادر أصاب الشاب إسلام جمال عامل بسيط مقيم بمدينة الزقازيق، فى الذارعين أدى لبتر أحدهما، ويهدد بفقدان التانى فى حالة التأخر فى العلاج.

يقول إسلام جمال لـ " اليوم السابع"، مأساتى بدأت قبل 3 سنوات، حينما ظهر ورم فى ذراعى الأيسر، وترددت على مستشفيات وأطباء الأوعية الدموية، والذين شخصوا المرض أنه نوعا من مرض داء الفيل الذى يصيب الذراع، ولابد من البتر قبل أن ينتقل إلى باقى الأطراف، بالفعل تمت العملية وأقعدت عن العمل، وبدأت التكيف على العيش بدون ذراع.

ويضيف :" قبل شهرين عاد المرض يهاجمنى فى الذارع الأيمن، عرضت على الطبيب الأمر، قرر علاج 6 أشهر، ثم تحديد الوضع الطبى للحالة."، لافتا إلى أن العلاج يسبب له الآم شديدة، لا تجعله ينام الليل أو يحرك ذراعه لعمل أى شىء، قائلا: راضى بكل اللى كتبه ربنا ليا.

وناشد إسلام الصحة بعرضه على أساتذة أطباء متخصصين لإجراء فحص شامل، وتحديد ما إذا كان هذا المرض، سينتشر فى أجزاء أخرى من جسده، وعلاجه، أو فى حالة انتهاء التشخيص بالبتر يتم إجراء العملية له.

من جانبها، أفادت مديرية الصحة بالشرقية، أنها كلفت مدير إدارة مرض الفيلاريا "داء الفيل"، بالتواصل مع الحالة، لنقله إلى مركز الأمراض المتوطنة بالقرين، وإجراء التحليلات اللازمة له وتشخيصها وعمل ما يلزم.