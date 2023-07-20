اليوم السابع
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أمين الفتوى عن إخراج عامل اليومية زكاة: "ليس عليه زكاة لكن عليه صدقة"

الخميس، 20 يوليو 2023 07:20 م
أمين الفتوى عن إخراج عامل اليومية زكاة: "ليس عليه زكاة لكن عليه صدقة" عويضة عثمان
كتب أحمد عرفة

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أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل يدعى "ناصر" من الأقصر، حول إنه فلاح ويرزق يوم بيوم، فهل عليه زكاة؟
 
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "ده رزق يوم بيوم، والله الواحد بيتعجب من الناس الجميلة، بيقول على زكاة دى شوفى مفيش عنده مال وعاوز يخرج زكاة، ربنا أكرمك إن رزقك يوم بيوم، مفيش عليك زكاة لكن عليك صدقة تخرجها حتى لو رغيف عيش".
 
واستكمل: "سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان بياكل يوم ويجوع أيام، شوف حبيب الله علشان يعلمنا، كان بيقعد بالأشهر لا تقاد النار فى بيته، شوف ده حبيب ربنا لو قال عاوز أحد ذهب هيكون ذهب".
 
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
 
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
 

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