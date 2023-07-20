أعراض الانتباذ البطانى الرحمى فى الأمعاء وطرق العلاج

كتبت نهير عبد النبى

الانتباذ البطانى الرحمى هو حالة مستمرة ومؤلمة تنمو فيها الأنسجة، مثل النوع الذى يبطن الرحم من الخارج، وعندما تؤثر هذه الحالة على أمعائك فإنها تظهر فى شكلين إما على سطح الأمعاء أو عميق يمر عبر جدار الأمعاء، وحسب ما ذكره موقع webmd فى هذه الحالة يجد الأطباء عادةً كتلة صغيرة من الأنسجة (الآفة) على جدار الأمعاء فى حالات نادرة، يمكن للآفة أن تشق طريقها إلى الطبقة العضلية.



أعراض الانتباذ البطانى الرحمى فى الأمعاء تعتمد أعراض الانتباذ البطانى الرحمى فى الأمعاء على مكان الإصابة وحجمها ومدى عمق جدار الأمعاء فى حين أن بعض النساء المصابات بهذه الحالة لن يشعرن بأى أعراض، فمن المحتمل أن يكون لديك.

- صعوبة فى التبرز أو براز مائى رخو ( إمساك أو إسهال )

- ألم أثناء حركات الأمعاء

- عدم الراحة فى الدورة الشهرية

- مشكلة فى الحمل ( العقم )

- انسداد الأمعاء (هذا عرض نادر)

- يمكن أن تشبه أعراضك إلى حد كبير متلازمة القولون العصبي ( IBS ) ، لكن هذه حالة مختلفة، ومع الانتباذ البطانى الرحمى المعوى، قد تلاحظين أن أعراضك تزداد سوءًا قبل الدورة الشهرية وخلالها.



تشخيص الانتباذ البطانى الرحمى يؤثر الانتباذ البطانى الرحمى على 10% - 12% من النساء فى سن الإنجاب يميل الأطباء إلى تشخيصه عند النساء فى الثلاثينيات من العمر.

سيبدأ طبيبك بالسؤال عن الأعراض والتاريخ الطبى ثم سيقومون بفحص منطقة الحوض، قد يقترحون أيضًا اختبارات التصوير لمزيد من المعلومات حول موقع وحجم أي تكيسات أو تلف الأنسجة المرتبط بالانتباذ البطاني الرحمي وتشمل هذه الاختبارات..

- الموجات فوق الصوتية عبر المهبل أو عبر المستقيم.. سيقوم طبيبك أو الفنى بإدخال جهاز يشبه العصا فى المهبل أو المستقيم، والذى يطلق موجات صوتية تنتج صورًا لأعضائك، لا يمكن لهذا الاختبار تشخيص الانتباذ البطاني الرحمي لكن يمكنه تحديد الآفات التي قد تكون ناجمة عن ذلك بمجرد أن تكون كبيرة بما يكفي.

- التصوير بالرنين المغناطيسى (MRI).. يقوم هذا الاختبار بعمل صور مفصلة لأعضائك وأنسجتك باستخدام المجال المغناطيسي وموجات الراديو.

- منظار البطن.. سيقوم الجراح بعمل قطع صغير بالقرب من السرة وإدخال أداة عرض رفيعة تسمى منظار البطن إنه نفس الإجراء المستخدم أحيانًا لإزالة أي آفات.

- حقنة شرجية الباريوم.. يستخدم الأطباء هذا النوع من الأشعة السينية لمعرفة التغيرات أو العيوب في الأمعاء الغليظة ( القولون )، سيقومون بحقن خليط سائل وباريوم في المستقيم من خلال أنبوب صغير. يضخ الهواء إلى أمعائك يوسع العضو ويحسن جودة الصورة.



علاج الانتباذ البطاني الرحمي وفقًا لأعراضك وتاريخك الطبي وعمرك وما إذا كنت تريد إنجاب أطفال. تشمل العلاجات:

- العلاجات الهرمونية تتحكم هذه الأدوية في مستويات هرمون الاستروجين التي يمكن أن تسبب تفاقم أعراض الانتباذ البطاني الرحمي في الأمعاء يمكن أن يقللوا من خطر عودة الأعراض. إلى جانب العلاج الهرموني ، قد يقترح طبيبك أيضًا مسكنات للألم.

- نظرًا لأن الانتباذ البطاني الرحمي المعوي يعتمد على هرمون الاستروجين، فإن بعض النساء يشعرن بالراحة من الأعراض أثناء انقطاع الطمث أو الحمل عندما تنخفض مستويات هذا الهرمون.