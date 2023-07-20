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أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: تخفيف أحمال الكهرباء بسبب الموجة شديدة الحرارة

الخميس، 20 يوليو 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: تخفيف أحمال الكهرباء بسبب الموجة شديدة الحرارة اجتماع الحكومة الأسبوعى
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، ومنها:

 
متحدث الكهرباء: تخطينا 35 ألف ميجا وات من استخدام الكهرباء وضغط كبير على الغاز
 
وزير الطيران: خطوط جوية جديدة خلال الفترة المقبلة إلى ليبيا والهند واليابان
 
"التموين" تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت طعام لطرحه على بطاقات الدعم
 
وزير المالية يستعرض الحساب الختامى المبدئى لموازنة العام المالى 2022/2023
 
الإسماعيلية تعلن انطلاق مهرجان المانجو يومى 18 و19 أغسطس المقبل
 

 


اخبار 24 ساعه

الكهرباء

الطيران

التموين

زيت الطعام

الماليه

الاسماعيليه

مهرجان المانجو

كوريا الشماليه

البيئه

طائر البجعه



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