أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: تخفيف أحمال الكهرباء بسبب الموجة شديدة الحرارة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، ومنها:
متحدث الكهرباء: تخطينا 35 ألف ميجا وات من استخدام الكهرباء وضغط كبير على الغاز
وزير الطيران: خطوط جوية جديدة خلال الفترة المقبلة إلى ليبيا والهند واليابان
"التموين" تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت طعام لطرحه على بطاقات الدعم
وزير المالية يستعرض الحساب الختامى المبدئى لموازنة العام المالى 2022/2023
الإسماعيلية تعلن انطلاق مهرجان المانجو يومى 18 و19 أغسطس المقبل
الحكومة توافق على تمويل بين مصر وكوريا الجنوبية لتصنيع وتوريد 40 وحدة قطار
"التعليم" تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية
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