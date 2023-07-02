اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يوليو 2023 10:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

2208 رحلات ترددية.. قطار المشاعر المقدسة نقل أكثر من مليوني حاج

الأحد، 02 يوليو 2023 10:39 ص
2208 رحلات ترددية.. قطار المشاعر المقدسة نقل أكثر من مليوني حاج قطار المشاعر المقدسة لنقل الحجاج
مكة المكرمة - محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجح قطار المشاعر المقدسة في نقل أكثر من 2.13 مليون راكب بين محطات القطار التسع الواقعة في منى وعرفات ومزدلفة خلال 2208 رحلة ترددية.
 
 وتم نقل هذا العدد الكبير من الحجاج خلال أيام التشغيل الفعلي لقطار المشاعر المقدسة والبالغ عددها سبعة أيام والتي انطلقت في اليوم السابع من شهر ذي الحجة وصولاً إلى نهاية عملية النقل التي انتهت اليوم الثالث عشر من ذي الحجة آخر أيام التشريق.
 
 وشهدت الحركة الأولى للقطار في اليوم السابع من شهر ذي الحجة نقل ما يقارب 22.4 ألف شخص، في حين تم تنفيذ الخطط الخاصة بقطار المشاعر المقدسة والتي تضمنت تصعيد أكثر من 298.7 ألف حاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات، وتلا ذلك قيام قطار المشاعر بنقل أكثر من 297 ألف حاج خلال نفرتهم إلى مشعر مزدلفة، وقام القطار بعد ذلك بإفاضة ما يزيد عن 396 ألف حاج إلى مشعر منى، وخلال أيام التشريق تجاوز عدد من انتقلوا من محطات (منى1، منى 2، مزدلفة 3، عرفات 3) إلى محطة منى 3 (الجمرات) أكثر من 1.12 مليون راكب مما أسهم في سهولة وصولهم إلى جسر الجمرات.
 
 بدوره اكد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية نجاح موسم حج 1444هـ ومؤكداً على الأثر الكبير للدعم اللا محدود الذي يلقاه قطاع الخطوط الحديدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده ، والذي أسهم في تقديم خدمات لحجاج بيت الله الحرام من خلال قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين السريع وذلك بمتابعة من وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

الحج

حج 2023

شرح مناسك الحج بطريقة مبسطة

مناسك الحج بالترتيب

أخبار الحج

تكاليف الحج

مناسك الحج

وقفة عرفات

متى وقفة عرفات

موعد عيد الأضحى

عيد الأضحى

موعد وقفة عرفات

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي 2023

حكم الحج من القرآن

شروط الحج للمرأة

سعر الحج من مصر للسعوديه

أسعار الحج من مصر 2023

اليوم السابع بلس

حج

حج القرعة

موسم الحج

الحجاج

اخبار الحج

ضيوف الرحمن

مكة المدينة المنورة

المسجد النبوى

زمزم

ماء زمزم

فوائد ماء زمزم

الكعبة المشرفة

ملابس الإحرام

ملابس الاحرام

محظورات الحج

جبل عرفات

الصفا والمروة

تفويج الحجاج

رمى الجمرات

منى

يوم التروية

جمرة العقبة

المزدلفة

ذبح الهدى

طواف الوداع

السعي

الطواف

قطار المشاعر المقدسة لنقل الحجاج



الموضوعات المتعلقة

مصر للطيران تسير اليوم 14 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن

الأحد، 02 يوليو 2023 10:31 ص

"هنيالك يا حج".. الفنان عيد يستقبل حجاج بيت الله بجداريات فنية.. الكعبة ومسجد الرسول رسومات تزين المنازل.. وتوزيع الحلوى لقدوم الحجاج بعد أداء المناسك.. ويؤكد: عمرى 70 سنة وأمارس المهنة منذ الطفولة.. صور

السبت، 01 يوليو 2023 06:00 م

يوم التشريق الثالث.. حجاج بيت الله يبيتون بمنى ليلة الثالث عشر من ذى الحجة

السبت، 01 يوليو 2023 12:00 ص

حجاج بيت الله الحرام المتعجلون يؤدون طواف الوداع.. استعدادات مكثفة بالحرم لاستقبال الحجيج.. "الحج" السعودية للحجاج: تجنب الوقوف طويلا في صفوف الانتظار عقب التحلل من الإحرام.. و32 مستشفى لخدمة ضيوف الرحمن

الجمعة، 30 يونيو 2023 07:15 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة