اليوم السابع
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مقتل 4 من قوات الأمن الباكستانية في هجوم مسلح على مركز بإقليم "بلوشستان"

الأحد، 02 يوليو 2023 01:37 م
مقتل 4 من قوات الأمن الباكستانية في هجوم مسلح على مركز بإقليم "بلوشستان" القوات الباكستانية
أ ش أ

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قُتل ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أفراد حرس الحدود الباكستانية، فيما قُتل إرهابي اليوم الأحد، بعد تعرض نقاط تفتيش تابعة للشرطة في بلوشستان للهجوم.


وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية أن نائب مفوض المنطقة بلال شبير أكد حادث تبادل إطلاق النار بين القوات الأمنية والإرهابيين لمدة استمرت قرابة ساعتين، موضحا أن أحد عناصر شرطة الحدود أصيب بجروح، وأن إرهابياً قتل أثناء تبادل إطلاق النار، وأصيب اثنان آخران.


وأضاف: أن "رفاق الجرحى الإرهابيين تمكنوا من إبعادهم، فيما تم تسليم جثة الإرهابي المقتول إلى دائرة مكافحة الإرهاب".


باكستان

قوات الأمن الباكستانية

إقليم بلوشستان

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