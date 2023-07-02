محافظ القليوبية: تمويل 4305 مشروعات ضمن مبادرة "مشروعك" بتمويل 674 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، أن إجمالى حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت 4305 مشروعات، بإجمالي تكلفة 674 مليون جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة لتمويل عدد من المشروعات المتنوعة وتم توفير فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن مركز ومدينة شبين القناطر جاء فى المركز الأول حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 1040 مشروعا بقيمة تمويل 224 مليون جنيه، يليه مركز ومدينة طوخ حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 1002 مشروع بتمويل بلغ 150 مليون جنيه.

ووجه المحافظ، القيادات التنفيذية بالمحافظة بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح، أن برنامج مشروعك يساهم فى القضاء على البطالة بين الشباب وتقديم قروض ميسرة تساعد فى عمل المشروع المناسب للشباب الباحث عن فرصة عمل توفر له حياة كريمة وتحسن مستوى معيشتهم وتساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة مجالات العمل.