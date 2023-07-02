متحدث ينفى أنباء عن تعرض ملك دولة "الزولو" بجنوب إفريقيا للتسمم

أ ش أ

نفى متحدث باسم ملك دولة "الزولو" ميسوزولو زولو في جنوب أفريقيا تقارير أفادت بنقل الملك إلى مستشفى في دولة "إسواتينى" المجاورة لتلقى العلاج اللازم إثر تعرضه للتسمم.



وقال المتحدث - حسبما نقلت قناة "فرانس 24"، اليوم /الأحد/ - "على ما يبدو أن هناك أجندة منسقة ورواية يائسة تهدف إلى إيصال مزاعم افترائية وليس لها أساس من الصحة بشأن تدهور صحة الملك"، موضحا أن الملك خضع لفحوصات طبية احترازية وشاملة في سياق كورونا، وبعد الوفاة المفاجئة لمستشاره المقرب.



ولفتت القناة إلى أن ميسوزولو زولو (48 عاما) كان قد اعتلى العرش العام الماضي بعد وفاة والده زويليثيني، وسط نزاع مرير بشأن الخلافة الملكية.. مضيفة أنه على الرغم من أن لقب ملك دولة الزولو لا يمنح سلطة تنفيذية، إلا أن الملوك يتمتعون بنفوذ معنوي كبير على أكثر من 11 مليون مواطن، والذين يشكلون نحو خمس سكان جنوب أفريقيا البالغ عددهم 60 مليون نسمة.