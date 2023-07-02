ما إجراء التوسع فى إنتاج خضراوات وفاكهة خالية من متبقيات المبيدات؟

كتبت أسماء نصار

نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عددا من الإجراءات على مدار الفترة الماضية للتوسع في إنتاج خضراوات وفاكهة "أورجانيك" خالية من متبقيات المبيدات بالأسواق المصرية والتى تسهم فى زيادة الصادرات الزراعية. ‬

وتهدف الزراعة العضوية إلى خفض معدلات استهلاك الطاقة غير المتجددة والحد من الانبعاثات الغازية الناتجة عن صناعة الأسمدة الكيميائية وخفض معدلات التلوث بالمخلفات الصناعية، حماية البيئة المحلية ومصادر المياه السطحية والجوفية من التلوث والحد من التصحر وانجراف التربة والآثار الناجمة عن التغيرات المناخية فى ضوء اعتماد الزراعة العضوية على أساليب ووسائل زراعة طبيعية متجددة ، و القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية العضوية.

وتعمل الزراعة العضوية على استخدام المخصبات العضوية والمكافحة الحيوية وتدوير المخلفات العضوية حفاظا على البيئة ، و الإسهام فى تحقيق مشروعات الاستصلاح القومية قيمة مضافة عند تعميم هذه النوعية من الزراعات وزيادة فرص تصدير حاصلاته للخارج ، توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات العضوية والتي تسهم فى حماية صحة الإنسان وتقليل الإصابة بالكثير من الأمراض، خاصة أمراض الكبد والكلى والسرطانات وتجنب كافة صور التلوث.

وكانت الاجراءات التى تم تنفيذها كالتالى:

1- التوسع فى اعتماد تراخيص الصوب الزراعية للخضروات بأراضي الوادى والدلتا لزيادة الإنتاج حيث تعد انتاج الصوب "اورجانيك" خالى من المبيدات.

2 -تأهيل واستكمال برامج مطبقى المبيدات للاستخدام الآمن للمبيدات لإنتاج ثمار نظيفة خالية من متبقيات المبيدات لحماية المستهلك المصرى، وزيادة فرصة تصدير المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، بثمار "أورجانيك" .

3-تطبيق برنامج الاستفادة من الحشرات الاقتصادية النافعة وهى " المكافحة الحيوية " بديلا عن المبيدات لإنتاج ثمار خالى من متبقيات المبيدات.

4-تربية المفترس "الاكاروسى" ضد العنكبوت الأحمر العادى الذى يصيب كثير من أنواع النباتات بديلا عن رش المبيدات ، وتطبيقة على "الفراولة والفاصوليا والبطاطس والطماطم والقطن والبقوليات والقرعيات والأشجار متساقطة الأوراق وبعض نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية".

5- تطبيق الزراعة العضوية التي تهدف إلى خصوبة وخواص التربة وزيادة محتواها العضوى وتشجيع وتنشيط النظام الحيوى فى الزراعة بإيجاد نظم متكاملة، خاصة بالمزرعة.