لاب توب يكشف عن نشاط لص لسرقة محتويات السيارات فى القاهرة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم القبض عليه، عقب سرقته جهاز لاب توب وأوراق، من داخل سيارة في مدينة نصر، بارتكاب السرقة عقب القبض عليه، وقال أنه تخصص في سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات المركونة في الشوارع العامة، بأسلوب كسر الزجاج.

أضاف المتهم السابق اتهامه في عدة قضايا، أنه ارتكب 3 جرائم سرقة سابقة، وأرشد عن المسروقات بمسكنه، وتم التوصل للضحايا، حيث وجهوا اتهاما له بالسرقة، وتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص، له معلومات جنائية، وبحوزته (حقيبة بداخلها جهاز لاب توب - بعض الأوراق) عقب قيامه بسرقتهم من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج"، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، وأمكن التوصل لمالك السيارة وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

كما اعترف المتهم بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المتعلقات من داخل السيارات بذات الأسلوب وأقر بارتكابه (3) وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.