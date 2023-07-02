كل ما تريد معرفته عن محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى الجديدة

كتب محمود راغب

يسعى المعهد القومى للبحوث الفلكية فى الوقت الحالى، لإنشاء محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفصائي، وذلك بالتعاون مع الشركاء من دولة الصين والتى يكون مقرها بحلوان .

وينشر "اليوم السابع" كافة التفاصيل الخاصة بمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى فى نقاط مبسطة كما يلى:

-من أبرز مكوناتها تلسكوب لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى والأجسام القريبة من الأرض باستخدام تقنية الليزر وتقنية الرصد البصرى بمدى ارتفاع 40 ألف كيلو متر

-يبلغ قطره 120 سم وهو الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط بالتعاون مع دولة الصين.

-التلسكوب سيكون بديلاً عن الوحدة الحالية والتى يرجع عمرها لعام 1964 أقدم المحطات وكانت الوحيدة بأفريقيا حتى عام 2002، ويتبع التلسكوب معمل الفضاء بالمعهد.

-المحطة تأتى فى إطار التعاون بين المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر متمثلا فى معمل أبحاث الفضاء ومراصد الفلك القومية بالصين.

-تم توقيع اتفاقية للتعاون الثنائي عام 2017 بغرض المشاركة فى رصد الاجسام الفضائية والمتمثلة فى الأقمار الصناعية و الحطام الفضائى والأجسام القريبة من الأرض.

-يقوم الجانب الصينى بتوفير جميع الأجهزة المستخدمة فى عمليات الرصد، وتزويد المحطة بقطع الغيار والأجهزة اللازمة لمتابعة واستمرار عمليات الرصد.

-الجانب المصرى يكون دروه تشييد المبنى المناسب والمجهز (وقد تم الانتهاء بالفعل من المبنى) لوضع أجهزة المحطة به وإجراء وتنفيذ عمليات الأرصاد.

-تم الاتفاق مع الجانب الصينى على إرسال عدد 2 تلسكوب أحدهما يصل قطره الى 120 سم والاخر 70 سم

-من الامكانيات المتاحة لتلك التلسكوبات أن كلاهما يمكن استخدامه لرصد الأجسام الفضائية باستخدام تقنية الليزر وأيضا باستخدام تقنية الرصد البصرى.

-المحطة مجهزه للرصد اثناء الليل والنهار (بواسطة أشعة الليزر) للأجسام الفضائية ذات الارتفاعات المختلفة.

-من المتوقع ان تصل هذه الارصاد الى الاقمار الصناعية العالية الارتفاع والمعروفة بالأقمار الصناعية الثابتة والتى يصل مداها إلى 36000 كيلو متر.

-فى فبراير 2023 قد أرسل الجانب الصينى بالفعل عدد 2 قبة كلاهما بقطر 8 متر الى المعهد.

-وسوف يصل المعهد قريبا جدا مجموعة من الخبراء الصينيين لتركيب وتشغيل القبب.

-من المتوقع ان يتم شحن التلسكوب الأول (120 سم) ليتم بعدها البدء فى التشغيل الفعلى للتلسكوبات وإجراء الأرصاد المطلوبة.