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غياب 485 طالبا بامتحانى الفيزياء والتاريخ بالقليوبية ونقل ملاحظ وطالبين للمستشفى

الأحد، 02 يوليو 2023 02:49 م
غياب 485 طالبا بامتحانى الفيزياء والتاريخ بالقليوبية ونقل ملاحظ وطالبين للمستشفى امتحانات -أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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كشفت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، اليوم الأحد، أنه تم نقل ملاحظ وطالبين إلى المستشفى، أصيبوا بحالات إعياء داخل لجان امتحاني الفيزياء والتاريخ، حيث تلقت إخطارات بإصابة ملاحظ وطالبين بينهم طالبة بحالات مرضية، وجرى نقلهم للمستشفى وهم الملاحظ "كريم م" أصيب بغيبوبة سكر في لجنة الشهيد راضي الزياني بالخانكة، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

كما تم نقل الطالب "عبد الحليم م" مدرسة الشهيد محمد كمال الأكشر بطوخ، وتم نقله للمستشفى إثر إصابته بحالة مرضية طارئة، ونقل الطالبة "رحاب م"، من مدرسة الشهيد محمد نجيب الحارثي الثانوية بطحلة، إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها؛ لإصابتها بحالة ضيق تنفس، وتحسنت حالة المصابين جميعا بعد تلقي العلاج.

وكشفت الغرفة، أنه تم رصد 345 حالة غياب في امتحان الفيزياء الشعبة العلمية ورصد 140 حالة في التاريخ الشعبة الأدبية بإجمالي 485 حالة في امتحانات اليوم.

وتباينت آراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية عقب أداء امتحاني الفيزياء والتاريخ، إذ أكد البعض أن امتحان الفيزياء كان جيدا وبه بعض النقاط للتفكير، فيما اشتكى آخرون من ضيق الوقت المقرر وأنه لا يتناسب مع طبيعة الامتحان، بينما فيما عبر طلاب الشعبة الأدبية عن فرحتهم بعد أداء امتحان التاريخ الذين أكدوا أنه في مستوى الطالب المتوسط.

وأدي طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، امتحان مادتي الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية ضمن امتحانات الثانوية العامة 2023، وسط تأمين مكثف من قبل رجال مديرية أمن القليوبية لتوفير حالة من الهدوء في محيط لجان الامتحانات بالمحافظة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق قطار امتحانات الثانوية العامة بلجان المحافظة، الإثنين الماضي الموافق 12 يونيو 2023، حيث يؤدي 48516 طالب وطالبة الامتحانات، مقسمين إلي 27583 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و20933 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، حيث يؤدون الامتحان داخل 112 لجنة في مختلف محافظة القليوبية.

وأوضحت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جاهزية اللجان الامتحانية من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة في جميع الإدارات التعليمية وجميع اللجان الإمتحانية.

وأكدت، علي جاهزية الاستراحات في جميع الإدارات التعليمية والتي يبلغ عددها 24 استراحة رجال وسيدات وأنها جاهزة لاستقبال مراقبي الثانوية العامة هذا العام .

وأضافت سماح إبراهيم، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة، متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.


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