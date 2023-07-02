غرفة عمليات كفر الشيخ: تغيب 359 طالبا وطالبة عن امتحانى التاريخ والفيزياء

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن أداء 24 ألفا و704 طلاب وطالبات امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، أي شكاوى أو مخالفات، وتغيب عن أداء الامتحان 359 طالبا وطالبة، بمتابعة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.