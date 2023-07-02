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غرفة عمليات كفر الشيخ: تغيب 359 طالبا وطالبة عن امتحانى التاريخ والفيزياء

الأحد، 02 يوليو 2023 11:53 ص
غرفة عمليات كفر الشيخ: تغيب 359 طالبا وطالبة عن امتحانى التاريخ والفيزياء وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع الامتحانات من غرفة العمليات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن أداء 24 ألفا و704 طلاب وطالبات امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، أي شكاوى أو مخالفات، وتغيب عن أداء الامتحان 359 طالبا وطالبة، بمتابعة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، موجها بتوفير كل وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية أي مخالفات أو شكاوى.

 

 
 
 
 

 


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