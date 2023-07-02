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غرفة عمليات الزراعة تستقبل 422 استفسارا و180 شكوى خلال إجازة العيد

الأحد، 02 يوليو 2023 05:56 م
غرفة عمليات الزراعة تستقبل 422 استفسارا و180 شكوى خلال إجازة العيد وزير الزراعة
كتبت أسماء نصار

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تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال المتابعة والتواصل المستمر، فى اليوم السادس من الإجازة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف عمليات التواصل المستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين، خاصة خلال فترات الإجازات وإعلان حالة الاستعداد القصوى بشكل دائم، للتعامل مع أى شكاوى أو مشكلات طارئة خلال إجازة العيد، فضلا عن ضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمزارعين والمواطنين خلال فترة الإجازة.

 

وقال محمود الأعرج المنسق الإعلامى لوزارة الزراعة، أن إجمالى عدد الاستفسارات التى وردت إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة من خلال الخط الساخن أو خدمة الواتس اب ومواقع التواصل الاجتماعي، بلغت خلال فترة الإجازة وحتى الآن حوالى ٤٢٢ استفسارا، فضلا عن ١٨٠ شكوى، حيث تلقت الغرفة اليوم الأحد، سادس ايام الأجازة، ٦٧ استفسارا، و ٣٧ شكوى تم التفاعل مع جميعها، بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية الممثلة فى الغرفة، فضلا عن مديريات الزراعة بالمحافظات.

واضاف أن الموضوعات التى شملتها استفسارات المواطنين تمثلت في: التدريب لطلاب كليات الزراعية، حماية الأراضي، الإصلاح الزراعي، مكافحة الآفات، منافذ البيع التابعة للوزارة، مشروعات الإنتاج الحيواني، موضوعات الطب البيطري، الأسمدة، وكارت الفلاح.

 

وفى سياق متصل تفقد عددا من قيادات الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، أعمال ومشروعات الهيئة والجمعيات التابعة لها بمحافظة البحيرة، فضلا عن تفقد سير العمل وتنفيذ التكليفات فيما يتعلق بالتواصل والمتابعة خلال فترة الأجازة.

وشملت الزيارة المرور على مناطق الخزان، دمنهور، كفر الدوار، ابوحمص، وجبارس، والمرور على الجمعيات والمناطق وغرف العمليات المشكلة بالمناطق والمديرية ومراجعة اعمالهم، فيما يتعلق بالتفاعل مع الشكاوى المبلغة، وموقف الاسمدة والمبيدات، واعمال المكافحة، والمرور على زراعات القطن، وتنفيذ أعمال الحصر والتدقيق.

وكشفت وزارة الزراعة عن انه تم بالتنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمى للأغذية والاعلاف، ومديريتى الزراعة بدمياط، والدقهلية، شن حملة للمرور على مصانع ومتاجر الاعلاف وإضافتها، بالمحافظتين، للتأكد من توافر الخامات والاعلاف، وتصنيع الاعلاف طبقا التسجيلات معتمده من الوزارة، فضلا عن تراخيص المصانع، والتأكد من عدم تخزين الخامات من الذره والصويا أو الاعلاف وحجبها عن السوق بغرض زيادة اسعارها.

 

وتستقبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، شكاوى واستفسارات المواطنين، خلال فترة الاجازة، على ارقام الخط الساخن : ١٥٥٠٠، و ١٩٥٦١، من الساعه ١٠ صباحا وحتى ٤ مساءا، فضلا عن استقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال رقم واتس اب ٠١١١١٨٦٦٧١٠.

 


الزراعة

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