عودة العمل فى عدد من مكاتب البريد خلال إجازة العيد الرسمية فى الدقهلية

الدقهلية_محمد الحبشي

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، عن تشغيل عدد من مكاتب البريد بنطاق المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك يومي الأحد والاثنين الموافقين 2 و3 يوليو الجارى.

وأضاف أن المكاتب التي تعمل هي: مكتب بريد المنصورهة شارع محمد فتحي، ومكتب بريد ميت حدر بمدينة المنصورة، ومكتب بريد رابع النجار بشارع قناة السويس، ومكتب بريد سندوب، ومكتب بريد نبروه الرئيسي، ومكتب بريد شربين الرئيسي، ومكتب بريد بلقاس الرئيسي، ومكتب بريد دكرنس الرئيسي، ومكتب بريد برمبال القديمة بمركز منية النصر، ومكتب بريد ميت سلسيل الرئيسي، ومكتب بريد المنزلة الرئيسي.

وأشار المحافظ إلى أن قرار تشغيل مكاتب البريد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك جاء من أجل خدمة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم البريدية وعدم تعطيل مصالحهم، وذلك لحين عودة العمل رسميا ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو الجارى.

وقال مختار: إننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للدولة من أجل خدمة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات الخدمية، وحل كافة المشاكل التي تواجههم.

ومن جانبه أشار أيمن ناصف، مدير عام هيئة بريد الدقهلية، أن العمل يتم على أكمل وجه داخل المكاتب، وأن جميع الخدمات البريدية متاحة داخل هذه المكاتب، وذلك حرصا من البريد المصري على تلبية احتياجات المواطنين البريدية، مشيرا إلى أن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، يتابع العمل داخل هذه المكاتب بحرص شديد، وفور العرض عليه أمر بسرعة فتح هذه المكاتب والتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة العمل داخل بها.