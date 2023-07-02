ضبط 2135 علبة سجائر قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، بتكثيف الحملات المرورية على الأسواق والمخابز والمحلات، لمتابعة مدى الإلتزام بالأسعار المقررة ومكافحة الغش التجارى، والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات والمتلاعبين بالدعم.

وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملات تموينية على الأسواق والمخابز بمركزى كوم حمادة والمحمودية.

وأسفرت الحملات عن ضبط تاجرين بمركز كوم حمادة لبيعهما سجائر بأزيد من السعر الرسمى المحدد لها، وتم التحفظ على 1115 علبة سجائر وضبط تاجر آخر لامتناعه عن بيع السجائر رغم توافرها والتحفظ على 1020 علبه سجائر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز المحمودية تم ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف، وتحرير 16محضر متنوع فى مجال المخابز ما بين انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، ولعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

أشرف على الحملات الرقابية مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.