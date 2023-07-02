اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل مُسن بسبب خلافات بينهما فى الطالبية

الأحد، 02 يوليو 2023 11:25 م
ضبط المتهم بقتل مُسن بسبب خلافات بينهما فى الطالبية حملات أمنية_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بقتل مسن داخل مسكنه في الطالبية، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة مسن به آثار اعتداء، وأشارت التحريات إلى وجود شبهة جنائية. 
 
بتكثيف التحريات تبين أن أحد الأشخاص تم تحديد هويته، وراء ارتكاب الجريمة، نتيجة خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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