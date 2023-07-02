صحة الإسكندرية: إعدام أغذية وعصائر لتغير خواصها خلال حملات بعيد الأضحى

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية الصحة بالإسكندرية ، حملات مكثفة، وذلك استكمالاً لتنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت إشراف الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وذلك ضمن حملة 100 يوم صحة، بالتنسيق مع صحة البيئة والرقابة على الأغذية، حيث تم تكثيف المرور على جميع المنشآت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقالت الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الطب الوقائي، إن الحملات شملت عدة أماكن متفرقة في أنحاء محافظة الإسكندرية وتم المرور على 235 منشأة غذائية وسحب 251 عينة وأسفرت عن إعدام 506 كيلوجرامات أغذية متنوعة لتغيرها في الخواص الطبيعية، إعدام 103 لترات مشروبات وعصائر متنوعة لتغيرها في الخواص الطبيعية.

كما تم تحرير محاضر بتلك الوقائع طبقا لقرار وزير الصحة رقم 96 لسنة 67 الخاص بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى أماكن تداول الأغذية وقرار رقم 97 لسنة 67 المعدل بالقرار 243 لسنة 2016 الخاص بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى العاملين فى تداول الأغذية.

وأضافت أنه تم المرور على عدد من محطات و شبكات المياه و أخذ عينات مياة بواقع 75 عينة من محطات مياه الشرب و34 عينة من شبكات مياه الشرب و41 عينة من حمامات السباحة في عدد من النوادي و الفنادق و9 عينات من محطات معالجة الصرف الصحي.

وأكدت الدكتورة هناء عبد الرحيم أن كل فريق العمل بالإدارة العامة للطب الوقائي يبذل ما في وسعه لضمان الحفاظ على صحة المواطنين.