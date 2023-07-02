تعرف على أول مدرسة بنين للتمريض بقرية باروط فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تعد مدرسة التمريض للبنين بقرية باروط التابعة لمركز بنى سويف، الأولى والوحيدة على مستوى محافظة بنى سويف، والتى تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية من البنين.

وتقع مدرسة التمريض بقرية باروط داخل مستشفى قوى باروط بمجمع الوحدة المحلية لقرية باروط بمحافظة بنى سويف.

وتقبل مدرسة التمريض للبنين بقرية باروط الحاصلين على الشهادة الإعدادية من كافة مدارس المحافظة، كونها المدرسة الوحيدة للبنين على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، أن مدرسة باروط هى المدرسة الاولى والوحيدة التى تقلل الحاصلين على الشهادة الاعدادية من البنين .

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن المدرسة مجهزة بقاعات التدريس والعملى والمكتبات وحجرة كمبيوتر ومعمل المهارات التمريضية، مشيرا إلى أن الطالب يحصل بعد التخرج على شهادة فنى تمريض "دبلوم فوق المتوسط بالتمريض "، بجانب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة من وزارة الصحة والحصول على كارنيه نقابة التمريض.