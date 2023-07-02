تضامن المنوفية: 2 مليون جنيه لمجابهة الآثار المترتبة على النكبات والكوارث الطبيعية

المنوفية - محمد فتحى

أكد أمام فوزى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، والمشرف العام على مركز الإغاثة، أنه تم تعزيز بند الإغاثة بمبلغ 2 مليون جنيه لمجابهة الآثار المترتبة على النكبات والكوارث الطبيعية دعما للأسر المضارة للتخفيف من الآثار المترتبة عن هذه الحوادث، من خلال صرف المساعدات الإنسانية لحالات الوفاة والإصابة وكذلك تعويضات خسائر الممتلكات.

وأوضح مدير المديرية، أنه فى ظل توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون بتكاتف كافة الجهود من خلال دعم صندوق المحافظة، ومؤسسات المجتمع الأهلى من مؤسسات وجمعات أهلية فى منظومة تمثل شراكة داعمة للتخفيف من آثار هذه الحوادث.

ومن جانبه أوضح أحمد عزام مدير إدارة الضمان ومدير مركز الإغاثة، أنه تم صرف مبلغ 2 مليون ونصف من بند الإغاثة للأسر المضارة وفق القوانين والقرارات المنظمة، مشيرا إلى سرعة استجابة الوزارة لتعزيز بنود الإغاثة لمواجهة النكبات والكوارث نظرا لطبيعتها المفاجئة.

وأضاف أنه يوجد مركز إغاثة مجهز لحالات الإخلاء مزود بأسرة ومراتب وبطاطين وخيام وحمامات متنقلة، بالإضافة إلى المركز اللوجستى للهلال الاحمر المصرى وهناك لجان إغاثة بكافة الإدارات والوحدات الاجتماعية.

وأوضح أن هناك تدريبا عمليا سنويا بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبى وكافة الأجهزة التنفيذية للوقوف على حهازية أعمال الإغاثة من خلال التدريب العملى المشترك لمجابهة الازمات والنكبات والكوارث الطبيعة.