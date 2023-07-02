تركيب كاميرات رصد وإشارات مرور للقضاء على ظاهرة السير عكس الاتجاه في الفيوم

الفيوم رباب الجالي

قال مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، أنه بحث مع الإدارة العامة للمرور بالفيوم سبل وطرق القضاء نهائياً على ظاهرة السير عكس الاتجاه لمنع الاختناق والزحام المرورى بالمدينة.

ولفت "مسعود، إلى أنه استعرض أهم النقاط والمواقع التى تتسبب فى الاختناقات المرورية وخاصة أوقات الذروة وهى منطقة العسال ومنطقة كازيون ومنطقة بنك مصر.

وأكد أنه تم الاتفاق على تركيب إشارات مرور الكترونية وكاميرات رصد لتحرير مخالفات فورية لغير الملتزمين باتجاه الطريق، كما تم الانتقال إلى المواقع لعمل المعاينة الميدانية والبدء فى التنفيذ فى أسرع وقت.