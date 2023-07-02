تباين الآراء حول امتحانات التاريخ والفيزياء فى المنوفية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، حول امتحان مادتى التاريخ والفيزياء اليوم، وأكد معظم الطلاب أن الامتحانات جاءت اليوم سهلة وفى مستوى الطالب المتوسط، بينما أكد البعض أن امتحان مادة الفيزياء احتوى على بعض النقاط فى غاية الصعوبة .

وقال مصطفى أسامة طالب بالصف الثانوى علمى بمحافظة المنوفية، إن امتحان مادة الفيزياء اليوم كان سهل جدا، وفى مستوى الطالب المتوسط، حيث إحتوى الامتحان على 46 سؤال معظمهم سهل وفى مستوى الطالب المتوسط .

ويضيف معاذ سمير طالب بالصف الثالث الثانوى شعبة علمى رياضة بمحافظة المنوفية، أن امتحان مادة الفيزياء اليوم جاء سهل لكنه إحتوى على بعض النقاط فى غاية الصعوبة لكى تفرق بين الطالب المتوسط والمتميز.

ويشير أحمد جلال طالب بالصف الثالث الثانوى شعبة الادبى بمحافظة المنوفية، أن امتحان مادة التاريخ اليوم جاء فى غاية السهولة ورسم البهجه على جميع طلاب الشعبة الأدبية .