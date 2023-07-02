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الكشف على 281 مواطنا منذ بدء أيام التأمين الطبي لمصيف جمصة بالدقهلية

الأحد، 02 يوليو 2023 10:55 ص
الكشف على 281 مواطنا منذ بدء أيام التأمين الطبي لمصيف جمصة بالدقهلية الكشف الطبى على المواطنين
الدقهليه شريف الديب

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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم توقيع الكشف الطبى على 281 مواطناً منذ بدء أيام التأمين الطبي لمصيف جمصة فى 21 يونيو الماضى.

 
وأضافت الدكتورة علياء أبو السعود، مدير منسق عام القوافل، أنه يتم تقديم الكشف والعلاج وخدمات الطوارئ مجانا من خلال قافلة مجانية ثابتة.
 
وأشارات إلى أن مواعيد القافلة تبدأ من الـ9 صباحا حتي الـ3 عصرا يوميا ولمدة أسبوعين بمنطقة السوق الكبير أمام شاطىء هدير.
 
جاء ذلك بناءا علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، برفع مستوى الخدمات الطبية وتكثيف الاستعدادت بالمصايف والشواطىء.
 
الكشف الطبى على المواطنين (2)
 
 
الكشف الطبى على المواطنين (3)
 
 
الكشف الطبى على المواطنين (4)
 
 
الكشف الطبى على المواطنين (5)
 

 


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