الخارجية العراقية: عقلانية الخطاب الحكومي مثلت قوة أمام الإساءات للمقدسات الدينية

ا ش ا

أكدت وزارة الخارجية العراقية، السبت أن عقلانيّة الخطاب الحكومي مثلت قوّة أمام الإساءات للمقدسات الدينيّة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن بيان المرجعية العُليا وسلميّة التظاهر واحترام أمن البعثات الدبلوماسيّة، كانت عِماداً في حواراتنا مع المجموعات الأوربيّة والعربية والإسلامية.

وأضاف أن "عقلانيّة الخطاب الحكومي مثلت قوّة بالغة في الوقوف أمام الإساءات للمقدسات الدينيّة واحترام مشاعر نحو ملياري مُسلم حول العالم".