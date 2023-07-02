التاريخ يرسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية أدبى بسوهاج وتباين الأراء حول الفيزياء.. فيديو

سوهاج ـ محمود مقبول

حالة من الفرحة ارتسمت على وجوه طلاب الثانوية العامة القسم الأدبى بمحافظة سوهاج، نظرا لسهولة الامتحان، حيث عبر الطلاب عن فرحتهم، وقالوا إن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ولا يوجد به غموض، بينما تباينت الأراء لطلاب القسم العلمى اليوم حول مادة الفيزياء، فمنهم من قال إن الامتحان صعب جدا وفى مستوى الطالب المتميز، وأن الامتحان يحتاج إلى وقت أطول، وهناك أسئلة بها غموض، ومنهم من قال إن الامتحان متوسط وتوجد أسئلة بنسبة 70 % تناسب الطالب المتوسط، والامتحان أفضل من امتحان الكيمياء بمراحل.

ومن جانبه، أوضح وكيل الوزارة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الطلاب على مستوى المحافظة المقيدين لأداء الامتحان من بيمهم 21 ألفا و500 طالب وطالبة انتظام و3700 طالب وطالبة بنظام الخدمات و3180 طالبا وطالبة منازل بإجمالى 29 ألفا و400 طالب يؤدون الامتحان هذا العام على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم تجهيز 24 استراحة للاستقبال المراقبين والملاحظين القائمين على الامتحانات وتم تجهيزها وفرشها وتدعيمها بكافة الأجهزة المطلوبة من مبردات مياه وثلاجات وأثاث ومراتب ومراوح، وتم توفير العمالة اللازمة لمساعدة المراقبين والملاحظين المقيمين وتم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية للتواصل والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقى أي بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم عقد لقاء تدريبي لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بسوهاج واطمأن على توافر كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين، وخطوط السير من وإلى اللجان، وتوفير كافة احتياجاتهم و أنه كلف مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، بمتابعة تجهيزات كافة الاستراحات الخاصة بإقامة القائمين على امتحانات الثانوية العامة، والاطمئنان على عدم وجود أية عقبات أو سلبيات بالاستراحات وتوفير كافة الامكانات المتاحة لتوفير اقامة مناسبة ومريحة لهم في الاستراحات مع توافر عناصر الأمن والسلامة بجميع الاستراحات.