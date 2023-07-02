اليوم السابع
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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق بحدائق الأهرام

الأحد، 02 يوليو 2023 09:49 م
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق بحدائق الأهرام حادث تصادم_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق داخل مدينة حدائق الأهرام، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى حدائق الأهرام، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
 
 

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