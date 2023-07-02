أول صور للمنزل المنهار بالمنوفية ومصرع شخص وزوجته وإصابة اثنين آخرين

المنوفية - محمود شاكر

لقي شخص وزوجته مصرعهما، إثر انهيار منزلهما الكائن بقرية أبو عوالى التابعة لـ مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز أشمون يفيد بانهيار منزل مكون من طابقين بالطوب اللبن .

بالانتقال الفورى والفحص تبين مصرع كلا من " س ع ع " و " ا ا "، وإصابة أثنين اخرين، إثر انهيار المنزل أثناء ترميمه.

على الفور انتقلت الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول المنزل، ونقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.