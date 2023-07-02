أوبزرفر: 170 ألف عامل تركوا هيئة الخدمات الصحية البريطانية العام الماضى

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أن ما يقرب من 170 ألف عامل تركوا وظائفهم في هيئة الخدمات الصحية الوطنية بإنجلترا العام الماضي ، في هجرة جماعية قياسية للموظفين الذين يكافحون للتعامل مع بعض أسوأ الضغوط التي شهدها النظام الصحي في البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن أكثر من 41 ألف ممرض كانوا من بين أولئك الذين تركوا وظائفهم في مستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية وخدمات صحة المجتمع، مع أعلى معدل مغادرة لمدة عقد على الأقل. وارتفع إجمالي عدد الموظفين المغادرين بأكثر من الربع في عام 2022 ، مقارنة بعام 2019.

وتظهر الأرقام الواردة في إحصاءات القوى العاملة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية لأولئك الذين يتركون الخدمة الفعلية منذ عام 2010 والتي حللتها الأوبزرفر حجم التحدي الذي يواجه رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذى أطلق خطة جديدة للقوى العاملة يوم الجمعة لتدريب المزيد من الموظفين والاحتفاظ بهم.

قال السير جوليان هارتلي ، الرئيس التنفيذي لمستشفيات إنجلترا، "لقد قام الموظفون بعمل رائع أثناء الوباء ، لكن لم يكن هناك فترة راحة. البيانات المتعلقة بالأشخاص الذين يغادرون مقلقة ونحتاج إلى عكس هذا الاتجاه."

وأضاف "نحن بحاجة إلى التركيز على رفاهية الموظفين والتطوير المهني المستمر ، وإظهار أن أرباب العمل يهتمون حقًا بفرق الخطوط الأمامية الخاصة بهم."

وقال هارتلي إنه يرحب بخطة القوى العاملة ، لا سيما توسيع طرق التدريب المهني للموظفين الطبيين والطموح لتدريب المزيد من الموظفين وتقليل الاعتماد على التوظيف الدولي وعمال الوكالات.

في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2022 ، غادر 169،512 موظفًا فى هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المستشفيات وخدمات صحة المجتمع وغيرها من المنظمات الصحية الأساسية ، مقارنة بـ 149،678 في العام السابق. الأرقام لجميع الموظفين ، بما في ذلك الأطباء والممرضات وموظفي الإسعاف والمديرين وعمال الدعم والموظفين التقنيين.

يعتقد الخبراء أن عام 2022 قد يكون عام الذروة بالنسبة لمغادرة الهيئة بسبب أولئك الذين قد يكون لديهم تقاعد مؤجل بسبب الوباء ، ولكن كانت هناك أيضًا زيادة في الموظفين الذين يشيرون إلى التوازن بين العمل والحياة كأسباب للاستقالة.