أخبار الاقتصاد اليوم.. الإفراج الجمركى عن بضائع بنحو 32 مليار دولار خلال 5 أشهر

كتبت أسماء أمين

شهد اليوم الأحد عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بنحو 32 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية.

موضحًا أن الأولوية للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.

وقال الوزير، إننا حريصون على دعم جهود تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية للمواطنين بما يساعد في الحفاظ على حجم الكميات المعروضة بالأسواق المحلية ومن ثم تهيئة الظروف المواتية لاستقرار الأسعار بقدر الإمكان على نحو يسهم في الحد من الآثار السلبية للحرب بأوروبا، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار العالمية للسلع والخدمات.

التخطيط: تنفيذ 500 مشروعا تنمويًا لـ"حياة كريمة" بعدد 28 قرية في محافظة دمياط

قام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بزيارة ميدانية، لمتابعة توفر معايير مُبادرة "القرية الخضراء" ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، بالتعاون مع شركة "إي كونسلت" للاستشارات الهندسية والبيئية، حيث تهدف المُبادرة إلى تأهيل قرى "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية.

وذكر د.جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن فريق الزيارات الميدانية يواصل جولاته في عدد من المحافظات، حيث تم زيارة 4 محافظات حتى الآن هي (الوادي الجديد، سوهاج، الشرقية، ودمياط)، للتأكد من توفر معايير "القرية الخضراء" التي حددها المجلس العالمي للأبنية الخضراء، ضمن إجراءت تأهيل القرى المرشحة للحصول على شهادة "ترشيد للمجتمعات الخضراء"، مشيراً إلى مواصلة التنسيق والتعاون مع فرق العمل في المحافظات حول هذا الشأن.

وأضاف حلمي، أن مشروع "حياة كريمة" القرى التابعة لمركز كفر سعد بعدد 28 قرية، يتضمن تنفيذ أكثر من 500 مشروعاً تنموياً، لتحسين جودة الحياة للمواطنين في الريف، منها في قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب، 28 مشروعاً لتوصيل خدمات الصرف الصحي، وإنشاء وتوسعة 6 محطات معالجة، ورفع كفاءة 4 محطات مياه الشرب، وفي قطاع التنمية البشرية، إنشاء وتطوير 26 مركز شباب، وإنشاء وتطوير وصيانة 75 مدرسة، وإنشاء ورفع كفاءة 13 نقطة إسعاف و20 وحدة طب أسرة، فضلاً عن إنشاء 12 مجمع خدمات حكومية و 12 مجمع خدمات زراعية، و33 برج لتقوية شبكات المحمول.

لجان بعثة الحج السياحي تستقبل أكثر من 5 آلاف حاج مصري بالمدينة المنورة

استقبلت لجان بعثة الحج السياحي في المدينة المنورة ٥ آلاف و٥٣ حاجا أمس وهو أكبر عدد يومي من الحجاج المصريين يغادر من مكة المكرمة إلى المدينة حتي يوم ٨ يوليو الجاري.

وتفقد رئيس لجنة بعثة الحج السياحي بالمدينة المنورة الفنادق التي تستقبل الحجاج المصريين للاطمئنان على توافر جميع الخدمات والمرافق لهم، كما تم التواصل مع البعثة الطبية لوجود عيادتين حاليا هما "إعمار والمغزى" والاستعداد لاستقبال الحالات المختلفة في جميع التخصصات وتوافر الأدوية المطلوبة على مدار الـ ٢٤ ساعة.

وقال صالح أنه تم التنسيق لاستقبال حجاج البري والتنسيق مع اللجنة الموجودة بحالة عمار حين حضورهم والاطمئنان عليهم حتي الوصول، مشيرا إلى استعداد لجنة التأئهين والمفقودات للعمل واستخدام التكنولوجيا الحديثة هذا العام للتواصل معهم.

شعبة البقالة: 8جنيهات انخفاضا فى أسعار الزيت.. وطن الأرز يتراجع 3آلاف جنيه



أكد ، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، أن حرص الحكومة على استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية خلال أيام العيد ساهم في حدوث حالة من التوازن في الأسواق والأسعار خلال الأيام الماضية، وكذلك استمرار المعارض المختلفة التي أقامتها الدولة في طرح كميات كبيرة من اللحوم على مستوى الجمهورية أدى إلى استقرار الأسعار في الأسواق وتوافر اللحوم اللازمة بكميات كبيرة تكفي وتفيض عن احتياجات المواطنين.

وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية اليوم، أن أغلب أسعار السلع الغذائية مستقرة، وهناك عدد قليل من السلع التي شهدت تغير في أسعارها منها "الأرز والزيت" التي انخفضت أسعارهما، حيث تراجع سعر الزيت من 68 إلى 60 جنيها للزجاجة اللتر، منخفضا 100 جنيها في الكرتونة، كما انخفض سعر الأرز بحوالي 3000 جنيه في الطن، إلا أن المستهلك لم يشعر بهذا الانخفاض في الأرز المعبأ الذي استقر سعره كما هو، ينما تراجع سعر الأرز السائب الذ وصل سعره إلى 25 جنيها للكيلو، موضحا أن بعض السلع أيضا زادت أسعارها على رأسها السكر الذي ارتفع ليتروح من 23 إلى 25 جنيها للكيلو، وكذلك البيض حيث يتراوح سعر البيضة الواحدة ليتروح من 4.25 - 4.50 جنيه.

أسعار الذهب تتراجع 20 جنيها للمرة الثانية وعيار 21 يسجل 2230 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم منتصف التعاملات تراجعا للمرة الثانية بحوالي 20 جنيها، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2230 جنيها للجرام مقابل 2250 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، ويشهد السعر العالمي استقرار ملحوظ عند 1920 دولار.